Об обновлении Единого портала госуслуг сообщает Минкомсвязи РФ

21:27, 10 апреля 2018, ПАИ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об обновлении Единого портала госуслуг, говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что теперь расширены возможности главной страницы, личного кабинета пользователя, добавлены персонализированные уведомления, быстрый доступ к услугам по жизненным ситуациям, сервисы поддержки пользователя.

На главной странице портала госуслуг появилось меню с основной информацией из личного кабинета, добавлены кнопки быстрого доступа к услугам по жизненным ситуациями, возможности поддержки пользователя. Для удобства использования обновлен интерфейс.

В личном кабинете пользователя теперь предоставляется анализ индивидуального профиля, публикуются напоминания о необходимости внести недостающие данные, информацию о документах, повысить уровень учетной записи. Также появились тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые содержат список соответствующих услуг. Значительно расширены возможности ленты уведомлений.

«Портал необходимо постоянно улучшать, чтобы он соответствовал актуальным требованиям к удобству и возможностям современного сайта. Последнее крупное обновление портала мы провели летом 2016 года, с тех пор неоднократно проводили тесты на удобство использования и в результате многое изменили. Обновление позволит сделать сервисы более индивидуальными и перейти на обслуживание граждан по жизненным ситуациям. Обновленный портал госуслуг в сочетании с мобильным приложением поможет сберечь людям время», — сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.