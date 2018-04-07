0
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
21:05
Гром и молнии
18:51
Не страстная Дума
15:14
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
12:37
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
11:43
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
13:59
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
Еще новости
Политика

Лекарства и 3 тысячи долларов пытался незаконно ввести литовец в Россию

В Себежском районе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники таможни в ходе досмотра автомобиля гражданина Литвы обнаружили товары и денежные средства, сокрытые от таможенного контроля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в багажном отделении под обшивкой гражданин иностранного государства разместил 18 наименований препаратов и 3 тысячи долларов США. Декларации на перемещаемые товары гражданин Литвы не подавал и не заявлял устно о его наличии.

Гражданин Литвы пояснил, что лекарственные средства, биологически активные добавки он разместил в «тайнике», чтобы избежать таможенных пошлин, необходимых при уплате товара, ввозимого на территорию стран Европейского союза. Приобретенные препараты на сумму свыше 350 тысяч рублей гражданин Литвы намеревался употребить лично и реализовать с целью получения материальной выгоды. Скрывать денежные средства не планировал. По его словам, доллары США упали за обшивку багажника случайно. Кроме того, он считал, что сокрытие товара от таможенного контроля при выезде с таможенной территории Евразийского экономического союза не является правонарушением.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
06 апреля 2018
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
06 апреля 2018
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования
06 апреля 2018
Депутаты гордумы Пскова задумались о покупке системы электронного голосования 10
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции
05 апреля 2018
Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при президенте по вопросам развития конкуренции 2
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием
04 апреля 2018
Виктор Остренко: Выездное заседание Молодёжного парламента оказалось настоящим испытанием 2
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
03 апреля 2018
Екатерина Карпенко: На выездном заседании мы открыли для себя Молодежный парламент Псковской области с другой стороны
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди
03 апреля 2018
Вячеслав Чернышев: Новый Молодежный парламент - это новые идеи, продукты и люди

Идет загрузка...