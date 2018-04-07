Лекарства и 3 тысячи долларов пытался незаконно ввести литовец в Россию

21:41, 10 апреля 2018, ПАИ

В Себежском районе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники таможни в ходе досмотра автомобиля гражданина Литвы обнаружили товары и денежные средства, сокрытые от таможенного контроля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в багажном отделении под обшивкой гражданин иностранного государства разместил 18 наименований препаратов и 3 тысячи долларов США. Декларации на перемещаемые товары гражданин Литвы не подавал и не заявлял устно о его наличии.

Гражданин Литвы пояснил, что лекарственные средства, биологически активные добавки он разместил в «тайнике», чтобы избежать таможенных пошлин, необходимых при уплате товара, ввозимого на территорию стран Европейского союза. Приобретенные препараты на сумму свыше 350 тысяч рублей гражданин Литвы намеревался употребить лично и реализовать с целью получения материальной выгоды. Скрывать денежные средства не планировал. По его словам, доллары США упали за обшивку багажника случайно. Кроме того, он считал, что сокрытие товара от таможенного контроля при выезде с таможенной территории Евразийского экономического союза не является правонарушением.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.