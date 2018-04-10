ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге

22:02, 10 апреля 2018, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что компания Tele2 нарушила законодательство из-за тарифов в национальном роуминге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, это непременно произойдет в рамках предписания ФАС. На очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов — справедливые тарифы на связь в поездках по России», — сообщили в службе.

Напомним, что 5 марта стало известно, что ФАС возбудила дела против операторов связи «Мегафон» и МТС, обнаружив нарушения после проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга.