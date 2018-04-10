С начала года в Псковской области добровольцы помогли потушить пять пожаров
С начала года добровольные пожарные команды Псковской области помогли ликвидировать пять возгораний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
При тушении пожаров были задействованы 5 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава ДПО. Добровольцы спасли материальные ценности на сумму более 50 тысяч рублей.
На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения региона созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны. Численность добровольных пожарных Псковской области составляет 7 тысяч 650 человек.