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Общество

О получении гражданства России расскажут иностранным студентам в Пскове 12 апреля

12 апреля на Юридическом факультете Псковского государственного университета пройдет встреча, запланированная в рамках реализации проекта «Институт гражданства», осуществляемого Псковским отделением  Ассоциации юристов России. Данное мероприятие пройдет при участии эксперта Всероссийской школы тестирования мигрантов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, цель данного мероприятия – обсудить правовые механизмы получения вида на жительство иностранному лицу, желающему проживать на территории Российской Федерации, а также подробно ответить иностранным студентам на все имеющиеся вопросы.

Специалист Дарья Семенкова поделится основными аспектами данной процедуры, познакомит студентов с порядком обращения в миграционные органы и с установленными законом сроками подачи соответствующих документов.

Мероприятие пройдёт в аудитории 53 на улице Красноармейская, 1. Начало мероприятия в 14:20.

Напомним, данный проект направлен на повышение правовой грамотности граждан, в частности иностранных студентов, обучающихся в Псковской области, о возможностях реализации своих конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. 

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