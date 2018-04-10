Занятия по пожарной безопасности прошли в Ледовом дворце Пскова

22:57, 10 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителями филиала Всероссийского добровольного пожарного общества по Псковской области 10 апреля провели занятия по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с персоналом объекта «Ледовый дворец», расположенного в деревне Борисовичи Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе занятий персоналу объекта были разъяснены действия на случай возникновения пожара, а также проведена практическая отработка тушения условного пожара первичными средствами пожаротушения - огнетушителями.

Отмечается, что данное мероприятие проводилось в соответствии с поручением главы МЧС России Владимира Пучкова.