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Общество

Локнянский суд обязал детсады обеспечить защиту от несанкционированного вторжения

Локнянский районный суд обязал дошкольные учреждения установить технические системы, направленные на обеспечение защиты от несанкционированного вторжения в здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что здания детского сада «Колосок» в поселке Локня, Подберезинского филиала МБДОУ «Детский сад «Колосок»,  Иваньковского отделения МБДОУ «Детский сад «Колосок» не были оборудованы запирающими устройствами.

В прокуратуре отметили, что в этих учреждениях должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а также устроены системы телевизионного наблюдения, сигнализации и другие, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

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