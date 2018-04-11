Локнянский суд обязал детсады обеспечить защиту от несанкционированного вторжения

09:13, 11 апреля 2018, ПАИ

Локнянский районный суд обязал дошкольные учреждения установить технические системы, направленные на обеспечение защиты от несанкционированного вторжения в здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что здания детского сада «Колосок» в поселке Локня, Подберезинского филиала МБДОУ «Детский сад «Колосок», Иваньковского отделения МБДОУ «Детский сад «Колосок» не были оборудованы запирающими устройствами.

В прокуратуре отметили, что в этих учреждениях должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а также устроены системы телевизионного наблюдения, сигнализации и другие, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.