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Попытавшийся скрыться от ДПС себежанин заплатит штраф за применение насилия в отношении инспектора

21-летний житель Себежского района заплатит 150 тысяч рублей за применение насилия в отношения инспектора ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 22 октября 2017 года около 1:30 инспекторы ДПС остановили BMW Х5 для проверки документов. Поскольку водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти в служебную машину для дальнейшей проверки, в том числе для составления протокола об отстранении от управления транспортным средством.

Однако водитель направился к своему автомобилю, завел двигатель, резко тронулся с места, и машина начала ускоряться. Инспектор ДПС, пытавшийся пресечь попытку виновного скрыться, упал на асфальт, в результате чего получил телесные повреждения.

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