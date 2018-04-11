Стандарты по охране здоровья офисных работников появятся в России

10:17, 11 апреля 2018, ПАИ

В России планируется внедрить Систему управления охраной здоровья работников, которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала. Об этом пишет газета «Известия».

Разработкой занимается Министерство здравоохранения. Проект планируется внедрять поэтапно и на добровольной основе. Как пояснили в ведомстве, такой «комплексный подход к охране здоровья работников» позволит «достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения».