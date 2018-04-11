0
14:04
Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
14:02
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
13:14
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей
13:12
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
12:05
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
12:00
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас
09:50
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
Еще новости
Общество

Стандарты по охране здоровья офисных работников появятся в России

В России планируется внедрить  Систему управления охраной здоровья работников, которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала. Об этом пишет газета «Известия».

Разработкой занимается Министерство здравоохранения. Проект планируется внедрять поэтапно и на добровольной основе. Как пояснили в ведомстве, такой «комплексный подход к охране здоровья работников» позволит «достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
11 апреля 2018
Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
11 апреля 2018
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей
11 апреля 2018
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей 1
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
11 апреля 2018
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
11 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас
11 апреля 2018
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас 3
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
11 апреля 2018
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
С начала года в Псковской области добровольцы помогли потушить пять пожаров
10 апреля 2018
С начала года в Псковской области добровольцы помогли потушить пять пожаров

Идет загрузка...