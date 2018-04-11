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Общество

Госдума получила заключение общественников на законопроект о собраниях жильцов

Общественная палата подготовила заключение на законопроект о Общественная палата направила в Государственную Думу РФ заключение на поправки в Жилищный кодекс, согласно которым будет разрешено проводить собрания жильцов многоквартирного дома в формате конференций и доверить голосование выбранному делегату. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам авторов законопроекта, инициатива позволит упростить решение общедомовых вопросов по установке домофона, открытию или закрытию мусоропровода и установке шлагбаума.

Эксперты Общественной палаты полагают, что «необходимости в установлении жесткой регламентации деятельности делегатов не существует».

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