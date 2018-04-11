Госдума получила заключение общественников на законопроект о собраниях жильцов

12:56, 11 апреля 2018, ПАИ

Общественная палата подготовила заключение на законопроект о Общественная палата направила в Государственную Думу РФ заключение на поправки в Жилищный кодекс, согласно которым будет разрешено проводить собрания жильцов многоквартирного дома в формате конференций и доверить голосование выбранному делегату. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам авторов законопроекта, инициатива позволит упростить решение общедомовых вопросов по установке домофона, открытию или закрытию мусоропровода и установке шлагбаума.

Эксперты Общественной палаты полагают, что «необходимости в установлении жесткой регламентации деятельности делегатов не существует».