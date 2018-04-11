Российские чиновники стали реже нарушать закон

09:26, 11 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году правонарушения среди чиновников в сфере контроля за расходами снизилось до 2,8 тыс. по сравнению с 4,6 тыс. в 2016 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.

По его словам, для устранения данных нарушений в 2017 году были внесены 715 представлений и более 1 тыс. протестов. К дисциплинарной ответственности были привлечены 475 должностных лиц.

«Всего суды удовлетворили 26 прокурорских исков на сумму более 9,2 млрд рублей. Это значительно превышает показатели прошлого года. Почти в четыре раза (с 34,1 млн рублей до 134,8 млн рублей) возросла совокупная стоимость обращенного в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы», — рассказал замгенпрокурора.

Александр Буксман также отметил, что в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции в 2017 году были выявлены более 245 тыс. нарушений закона в федеральных органах исполнительной власти, органах госвласти субъектов РФ, органах местного самоуправления, а также в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти.