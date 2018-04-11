Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов: 88% путешественников поставили пять звезд за уровень предложенного им жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из онлайн-площадок для путешествий и аренды жилья.
Лидером рейтинга стал Суздаль. Этому городу 91% путешественников дал наивысшую оценку. На третьем месте оказался Калининград. Максимальный балл комфорту жилищных условий здесь поставили 87% туристов. На четвёртой строчке Краснодар (85% пятизвездочных отзывов), замыкает пятерку Новосибирск (84%).
В топ-10 вошли также Иркутск (84% довольных гостей), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%).
Москва оказалась на 18-м месте: пять звёзд за гостеприимство поставили 78% гостей.