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Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
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Общество

Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов

Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов: 88% путешественников поставили пять звезд за уровень предложенного им жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из онлайн-площадок для путешествий и аренды жилья.

Лидером рейтинга стал Суздаль. Этому городу 91% путешественников дал наивысшую оценку. На третьем месте оказался Калининград. Максимальный балл комфорту жилищных условий здесь поставили 87% туристов.  На четвёртой строчке Краснодар (85% пятизвездочных отзывов), замыкает пятерку Новосибирск (84%).

В топ-10 вошли также Иркутск (84% довольных гостей), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%).

Москва оказалась на 18-м месте: пять звёзд за гостеприимство поставили 78% гостей.

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