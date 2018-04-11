Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей

13:14, 11 апреля 2018, ПАИ

«По сути, это первый масштабный проект по объединению деятельных людей, вне зависимости от возраста, с возможностью непосредственного участия в «перестройке» облика области», - заявила корреспонденту Псковского агентства информации член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Елизавета Подтёлкова, комментируя инициированный врио губернатора Михаилом Ведерниковым проект #Команда2018.

По ее мнению, врио губернатора «понимает, что неравнодушные жители региона - это огромная ценность для Пскова и области, их лучшие идеи обязательно должны быть воплощены». «В проекте каждый из нас может найти свою команду, помощь экспертов, административную и финансовую поддержку», - добавила Елизавета Подтёлкова.

По словам Елизаветы Подтёлковой, врио губернатора позвал ее в #Команду2018 вместе с «активной подписчицей» станицы в Instagram pskov_za - гидом по Пскову Ольгой Барановой. Девушки рассказали Михаилу Ведерникову о своих предложениях по созданию комфортной городской среды, основанных на принципах урбанистики. «Думаю, этот шаг можно расценить как выражение его доверия нам, ведь он был сделан до официальной презентации проекта, и мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания», - подчеркнула активистка.