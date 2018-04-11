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Общество

Минсельхоз РФ намерен запретить использовать сухое молоко при производстве сыра

Глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев предложил запретить использование сухого молока при производстве сыров, а также растительных жиров при изготовлении всей молочной продукции. Об этом он заявил, выступая на коллегии Министерства, сообщает ТАСС.

По словам Александра Ткачёва, в прошлом году в Россию были ввезены более 150 тысяч тонн «сыроподобной продукции», произведенной из растительных жиров. «Это порядка полутора миллионов тонн молока, которое не было закуплено у российских производителей», - пояснил министр. Поэтому Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, что позволит контролировать ее ввоз при пересечении российской госграницы.

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