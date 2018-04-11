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Общество

64 апрельских юбиляра из Псковской области получат персональное поздравление президента

В Псковской области 64 апрельских юбиляра получат персональное поздравление президента России Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по региону. 56 человек отметят свой 90-й день рождения, 8 человек - 95-й. Лидирующую позицию среди юбиляров занимают женщины.

Специалисты ПФР продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

По вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».

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