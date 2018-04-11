Трёх псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

09:59, 11 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Псковичей выявили сотрудники ОМОН в ходе совместного профилактического мероприятия с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД на территории микрорайона Любятово.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП за употребление наркотических средств молодые люди будут привлечены к административной ответственности.