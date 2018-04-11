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Общество

Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах

Работы пяти фотографов и любителей представят на выставке «Просто красота» в Печорской районной библиотеке (Печоры, улица Рижская, 1). Об этом Псковскому агентству информации сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Открытие экспозиции состоится 12 ап­ре­ля в 14:00 и будет приурочено к Дню мецената и благотворителя в России. Посетители увидят фотоработы профессиональных фотографов Андрея Кокшарова, Марии Овсяник и любителей пресс-секретаря Псковского областного Собрания Татьяны Никитиной, директора Медиа-холдинга Псковской области Александра Машкарина и депутата Виктора Остренко.

Всего на выставке будут представлены порядка 40 широкоформатных работ (А3 и А4) и несколько десятков их уменьшенных копий (10x15 см), которые гости выставки смогут приобрести на память. Снимки сделаны не только с помощью фотоаппаратов, но и с использованием камер мобильных телефонов. «Каждая фотография будет снабжена информацией о специальном счёте регионального отделения российского Детского фонда, на который желающие также смогут перевести свои средства», - уточнил Виктор Остренко.

Деньги, вырученные от продажи фоторабот, направят в адрес Бобровского дома-интерната для умственно отсталых детей, в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Печорском районе и в областной Дом ребёнка.

«Например, Центру помощи деньги нужны для расширения кругозора ребят - для организации экскурсий или поездки в аквапарк, в Бобровском доме-интернате нужны игрушки, инвалидные коляски, в Доме ребёнка - памперсы и другие расходные материалы. Для этих учреждений деньги лишними точно не будут. Ещё, таким образом, мы хотим распространить идею меценатства, расширить круг людей, которые принимают участие в благотворительности. Возможно, проект найдёт продолжение и не ограничится одной фотовыставкой», - подытожил Виктор Остренко.

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