Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм

15:50, 11 апреля 2018, ПАИ

«Команда2018 – это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм, который должен дать для псковичей ощутимую выгоду в разных отраслях», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации член молодежного Парламента при Псковском областном Собрании депутатов Вячеслав Чернышев.

По его мнению, в презентации #Команды2018, которая состоялась 9 апреля, было много значимых проектов. «Но всё же необходимо сделать акцент на экономике и туризме», - считает Вячеслав Чернышев.

Так, он сообщил, что в рамках #Команды2018 намерен запустить свой проект, который будет направлен на увеличение узнаваемости Псковской области во всей России. «Он будет организован через платформу Яндекс.Панорама, и будет включать в себя панорамы туристических и исторических мест нашего региона», - пояснил Вячеслав Чернышев.