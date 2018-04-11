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Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм

«Команда2018 – это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм, который должен дать для псковичей ощутимую выгоду в разных отраслях», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации член молодежного Парламента при Псковском областном Собрании депутатов Вячеслав Чернышев.

По его мнению, в презентации #Команды2018, которая состоялась 9 апреля, было много значимых проектов. «Но всё же необходимо сделать акцент на экономике и туризме», - считает Вячеслав Чернышев.

Так, он сообщил, что в рамках #Команды2018 намерен запустить свой проект, который будет направлен на увеличение узнаваемости Псковской области во всей России. «Он будет организован через платформу Яндекс.Панорама, и будет включать в себя панорамы туристических и исторических мест нашего региона», - пояснил Вячеслав Чернышев.

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  • #Команда2018
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