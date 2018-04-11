Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты

14:04, 11 апреля 2018, ПАИ

«Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок непосредственно на курорты», - уверена председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Так она прокомментировала Псковскому агентству информации новость о первом после более чем двухлетнего перерыва рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Каир. Самолёт вылетит из аэропорта «Шереметьево» сегодня вечером.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта — взрыва над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

«Пока это только рейс на Каир, предполагается, что прилетевшие туристы должны ещё в течение шести часов самостоятельно добираться на побережье. Это просто неудобно. Регулярные авиаперевозки и организованный трансфер благоприятно влияют на стоимость тура, а Египет всегда славился своей дешевизной. Пока же в связи с такой ситуацией рассчитывать на очень низкие цены не приходится. И ещё важный аспект: нашим путешественникам удобнее рейсы из Петербурга, чем из Москвы», - добавила Светлана Баранова.