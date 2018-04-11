Два земельных участка и два дома арестовали приставы у псковичей за долг в 13 миллионов

10:33, 11 апреля 2018, ПАИ

В Пскове приставы арестовали у двух горожан два земельных участка и два дома за долг в 13 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

26 марта специалисты ведомства возбудили по отношению к должникам дело. По решению суда, псковичи – отец и сын - должны были выплатить другому гражданину 13 млн 483 тысячи рублей. Приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также арестовали их банковские счета.

Кроме того, приставы выяснили, что должникам принадлежат два земельных участка и два трёхэтажных дома с мансардами, расположенных в Пскове, которые находятся в залоге. Согласно данным, стоимость арестованного имущества составила 4 миллиона 481 тысячу рублей и 4 миллиона 884 тысячи рублей соответственно.

В апреле приставы наложили на имущество арест. Если задолженность не будет погашена, его выставят на торги.