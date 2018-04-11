Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018

14:41, 11 апреля 2018, ПАИ

Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует художественный руководитель Театра танца «Русские узоры» МБУК «Дом офицеров», обладатель звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018. Об этом она заявила корреспонденту Псковского агентства информации.

«Это хорошая инициатива», - прокомментировала Ирина Казимир проект, который врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал 9 апреля. По её мнению, это, в первую очередь, доступность, так как появилась возможность напрямую обратиться к руководителю региона.

Она отметила, что концепция развития народного танца в ходе обсуждения проекта не была затронута, а над этим направлением нужно работать. «Фольклор - это наши корни», - подчеркнула руководитель «Русских узоров» и заверила, что присоединится к #Команде2018, так как проектов очень много.

«Наши одаренные дети должны заниматься в хороших условиях, с хорошими педагогами, по хорошим доступным образовательным программам», - добавила Ирина Казимир. По её словам, есть ряд проблем, связанных с танцами, в том числе с материально-технической базой, а также нехваткой специалистов.