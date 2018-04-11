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Культура

Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018

Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует художественный руководитель Театра танца «Русские узоры» МБУК «Дом офицеров», обладатель звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018. Об этом она заявила корреспонденту Псковского агентства информации.

«Это хорошая инициатива», - прокомментировала Ирина Казимир проект, который врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал 9 апреля. По её мнению, это, в первую очередь, доступность, так как появилась возможность напрямую обратиться к руководителю региона.

Она отметила, что концепция развития народного танца в ходе обсуждения проекта не была затронута, а над этим направлением нужно работать. «Фольклор - это наши корни», - подчеркнула руководитель «Русских узоров» и заверила, что присоединится к #Команде2018, так как проектов очень много.

«Наши одаренные дети должны заниматься в хороших условиях, с хорошими педагогами, по хорошим доступным образовательным программам», - добавила Ирина Казимир. По её словам, есть ряд проблем, связанных с танцами, в том числе с материально-технической базой, а также нехваткой специалистов.

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Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018 Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев Алексей Кириллов о проекте #Команда2018: Поддержка молодежи – это всегда хорошо Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы Командная строка Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело
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