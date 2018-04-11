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Общество

Более 170 тысяч рублей долга по налогам заплатила псковичка, опасаясь лишиться имущества

Жительница Пскова расплатилась по долгам с налоговой инспекцией после ареста имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Летом 2017 года в отношении псковички было возбуждено дело по задолженности перед налоговой в размере 174 тыс. рублей. Специалисты ведомства арестовали банковские счета, а также составили опись имущества в доме должницы.

Опасаясь лишиться имущества, псковичка в начале апреля оплатила всю задолженность в полном объёме.

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