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Общество

Специальную почтовую продукцию к Ганзейским дням в Пскове разработает Почта России

Маркированные конверты или открытки разработает ФГУП «Почта России» к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что такое решение принято в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ в ответ на ходатайство главы Пскова Ивана Цецерского о выпуске памятных знаков почтовой оплаты, посвященных предстоящему празднику.

Вся продукция будет оформлена в местной тематике с изображением достопримечательностей Пскова и символикой XXXIX Ганзейских дней Нового времени. Готовый эскиз планируется разработать к октябрю этого года. Предполагается, что в 2019 году почтовая продукция поступит во все отделения почтовой связи Псковской области.

Кроме того, тематические конверты и открытки будут распространены в городах России, входящих в состав Ганзейского союза.

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