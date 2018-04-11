За угон 5 автомобилей 23-летний великолучанин предстанет перед судом

13:32, 11 апреля 2018, ПАИ

23-летний безработный, ранее неоднократно судимый, великолучанин предстанет перед судом за серию угонов автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в конце декабря 2017 года был совершен ряд угонов машин, стоявших во дворах жилых домов на проспектах Октябрьском, Гагарина, Ленина, а также улицах Дьяконова и Холмской. Данные автомобили отечественного производства сотрудники полиции обнаружили в течение дежурных суток на территории города.

Кроме того, в ночь на 25 января со двора дома на улице Зверева был угнан ВАЗ-21041. Причиненный ущерб для 46-летнего владельца легковушки составил более сорока тысяч рублей. Пропавший автомобиль экипаж ГИБДД обнаружил во дворе дома по проспекту Гагарина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого в совершении пяти угонов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.