Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров стартовал в Псковской области

10:58, 11 апреля 2018, ПАИ

Региональный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по культуре, прослушивание хоровых коллективов пройдет 11 апреля в 10:00 и 12 апреля в 11:30 в Доме детского творчества (улица Кузнецкая, 33).

Участники - 27 коллективов из Пскова и Опочки, Псковского и Стругокрасненского районов. Конкурсная программа будет состоять из 2-3 разнохарактерных произведений, включающих исполнение в народной манере, сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика. Одно из произведений должно исполняться a capella.

Отмечается, что в состав жюри включены ведущие специалисты вокально-хорового жанра: преподаватели Псковского колледжа искусств, специалисты областного центра народного творчества, члены регионального отделения Всероссийского хорового сообщества, преподаватели Государственного управления образования Псковской области.

Организаторами фестиваля в регионе являются Государственное управление образования Псковской области, Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

Напомним, Всероссийский хоровой фестиваль школьных хоров «Поют дети России» включает 3 этапа, первый из которых — региональный, следующий этап – окружной (заочный) и в завершении — федеральный (очный) тур, который пройдет в Международном детском центре «Артек». Основной целью Всероссийского хорового фестиваля школьных хоров 2018-го года является возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры, активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров России.