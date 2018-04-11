13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта

16:50, 11 апреля 2018, ПАИ

13 апреля с 12:00 до 16:00 в Пскове, в связи с проведением Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского», будет временно прекращено движения автотранспорта по улице Волкова на участке от улицы Труда до улицы Герцена, улице Герцена на участке от улицы Леона Поземского до улицы Волкова. В качестве объезда определена улица Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города просит автомобилистов с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.