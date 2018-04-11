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Общество

«Горячая линия» в Кадастровой палате Псковской области состоится 18 апреля

18 апреля филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области проведет «горячую линию» по вопросам постановки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

На вопросы граждан будет отвечать начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала № 2 Ирина Ояотс. По всем вопросам псковичей просят обращаться по телефону: (8112) 68-60-18 с 14:00 до 17:00.

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