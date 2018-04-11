На 8,5% снизилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю

14:10, 11 апреля 2018, ПАИ

С 2 по 8 апреля в Псковской области зарегистрированы 7 тыс. 183 случая заболевания ОРВИ, в том числе 3 тыс. 270 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость относительно предыдущей недели снизилась на 8,5%.

По словам специалистов, в Пскове также отмечено снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 4,2%.

Также за указанный период в регионе выявлены 66 случаев острых кишечных инфекций, из них 93 - в Пскове. Заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Роспотребнадзора выполнили 29 лабораторных (микробиологическое) исследований воды, из которых 2 - не соответствуют требованиям. Также проверены 259 смывов (9 не соответствует требованиям) и 40 пищевых продукта (1 не соответствуют требованиям). Сотрудники управления составили 20 протоколов об административных правонарушениях, выдали 7 предписаний об устранении нарушений и 6 представлений.