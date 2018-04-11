Сезон активности клещей начался в Псковской области

12:50, 11 апреля 2018, ПАИ

С 3 по 10 апреля в Псковской области от укусов клещей пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За указанный период самое большое число пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Пскове - 3 человека, в том числе двое детей. По одному пострадавшему зафиксированы в Великих Луках, Опочецком (ребёнок), Дедовическом и Порховском (ребёнок) районах.

Сергей Никифоров отметил, что первый случай укуса клеща зарегистрирован 5 апреля в Пскове, однако присасывание насекомого произошло ещё 31 марта на территории Палкинского района в деревне Бобьяково на участке у дома. Первой пострадавшей в этом году была женщина.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за 7 дней поступили 4 клеща, из них 2 были исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит - результаты исследования отрицательные. 2 насекомых проверены методом ПЦР-2 на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, награнулоцитарный анаплазмоз. Результаты исследования также отрицательные.

За семь дней был привит против клещевого вирусного энцефалита 101 человек.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких, как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63). Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1 тысячу 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).