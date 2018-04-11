Более 20 псковских студентов приняли участие в Пасхальном перезвоне

11:53, 11 апреля 2018, ПАИ

В Пскове в Пасхальном перезвоне приняли участие более 20 студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Мероприятие прошло на колокольне храма Богоявления в микрорайоне «Запсковье». В перезвоне приняли участие студенты Псковского филиала Российской международной академии туризма, а также первокурсники Факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ и учащиеся подготовительного отделения ПсковГУ из Китая, Вьетнама, Ирана, Тайланда и Бразилии.



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр



Фото: Псковский городской молодежный центр















Кроме того, специалист Молодежного центра Андрей Таскаев организовал для студентов экскурсию по исторической части Пскова.

Напомним, в пасхальную неделю существует обычай: всем желающим прихожанам разрешается подняться к колоколам и попробовать себя в роли звонаря.