До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля

17:32, 11 апреля 2018, ПАИ

12 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем – от +8 до +13.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.