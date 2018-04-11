Алексей Немов: Возвращаем советское время, когда был популярен массовый спорт

11:46, 11 апреля 2018, ПАИ

«Возвращаем советское время, когда был популярен массовый спорт», - заявил гимнаст, четырёхкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 апреля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Алексей Немов отметил, что крупные международные соревнования, которые в последнее время проходят в России, благоприятно влияют на вовлечение людей в спорт, мотивируют их заниматься спортом, мотивируют развивать спортивную инфраструктуру.

По словам спортсмена, отдавать детей в спорт нужно с раннего возраста – лет с 5-7. «Причем неважно, какой это будет спорт. Это в любом случае благотворно влияет на организм», - подчеркнул он.

«Взрослым просто стоит направлять детей, быть рядом, подсказывать. Молодежи надо давать дорогу, но напоминать об уважении к старшим», - добавил Алексей Немов.

Он также рассказал, что сам начинает каждое утро с зарядки и без этого «день потерян».

«Всё зависит от нашего желания. И вот такое желание нам надо разбудить в людях. Ну, а нам необходимо развивать условия для занятий спортом», - заключил Алексей Немов.