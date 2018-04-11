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Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас

«Все начинается с нас, если мы не начнем что-то делать сами и возложим ответственность на кого-то, то и виноват всегда будет кто-то другой. Всегда надо начинать с себя», - заявил четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, комментируя инициированный врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым проект #Команда2018. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции спортсмена, которая прошла пресс-центре газеты «Псковская правда», сегодня, 11 апреля.

По словам Алексея Немова, 18 мая планируется подвести итоги по поступившим проектам. «Михаил Ведерников предложил свою помощь, поддержку тем, кто готов реализовать свой проект», - подчеркнул он.

Кроме того, спортсмен рассказал о том, как был приглашен в Псковскую область: «Я прибыл в регион благодаря хорошим отношениям с Михаилом Ведерниковым, с ним мы познакомились на Северном Кавказе, сдружились, дружим семьями. И вот он предложил мне провести мастер-класс для детей».

Алексей Немов также отметил, что, кроме мастер-классов, они вместе с супругой планировали посмотреть псковские храмы. Они успели побывать в Псковском кремле, Мирожском монастыре, Псково-Печерском монастыре, а сегодня, в последний день, планируют посетить еще и Пушкинские Горы.

«Мы впервые здесь, и увиденное впечатляет. Я рад, что я сегодня здесь и уверен, что еще будем приезжать», - сказал Алексей Немов и заверил, что его визит - «не одноразовая акция».

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