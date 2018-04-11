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У псковских гимнастов и их тренеров может появиться возможность выезжать на сборы с командой России

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с четырёхкратныи олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым подготовили письмо на имя руководителя Федерации спортивной гимнастики, чтобы у псковских тренеров и спортсменов появилась возможность выезжать на сборы к сборной команде России. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно, чтобы псковские тренеры и спортсмены выезжали на сборы российской команды и перенимали опыт тренеров, которые тренируют спортсменов сборной, опыт спортсменов», - подчеркнул Алексей Немов.

Он отметил, что, например, в Великих Луках хороший тренерский состав, неплохая спортивная инфраструктура. «Конечно, всегда хочется большего. А воспитание олимпийского чемпиона зависит от тренера и от желания самого спортсмена», - заявил Алексей Немов.

Он пообещал, что возможности в Псковскую область будет привозить специалистов-профессионалов в той или иной спортивной области. «У меня много друзей, которых знает весь мир. Я готов сюда с ними приезжать, вовлекать детей в спорт», - сказал спортсмен.

Он также заявил, что остался очень доволен проведёнными в Псковской области мастер-классами. «К нам в Тольятти никто не приезжал, спортсменов знаменитых я видел только на плакатах. Я благодарен гимнастике, что я могу приехать в любой регион - пообщаться с тренерами, детьми, что-то сделать для них. Уверен на 100%, что для них такой мастер-класс останется в памяти», - заключил Алексей Немов.

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