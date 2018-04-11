0
14:04
Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
14:02
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
13:14
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей
13:12
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
12:05
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
12:00
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас
09:50
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
Еще новости
  • Коротко
Общество

Требования при подключении к электросетям обсудили в Агентстве инвестиционного развития Псковской области

10 апреля в Пскове в Агентстве инвестиционного развития региона прошел День открытых дверей по вопросам подключения новых объектов бизнеса к инженерным сетям, в рамках которого стороны обсудили требования при подключении к электросетям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Первый заместитель Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Виталий Суриков рассказал представителям действующего бизнеса и потенциальным инвесторам о порядке формирования платы при подключении к сетям газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. В частности, он напомнил, в каких случаях можно рассчитывать на льготные ставки при подключении, когда применяются стандартизированные и индивидуальные ставки.

Виталий Суриков подчеркнул, что в отношении любых ресурсов, будь то газо- или электроснабжение, действуют правила подключения, где определены  все процедуры, сроки, а также меры ответственности сторон. В случае возникновения каких-либо затруднений в диалоге с ресурсоснабжающими организациями, он призвал предпринимательское сообщество обращаться в региональный орган тарифообразования.   В свою очередь, бесплатные консультации инвесторам по этим вопросам пообещал и Генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Юрий Подобед. 

Больше всего присутствующих интересовал вопрос получения электрической мощности для новых объектов бизнеса. Заместитель директора по развитию и реализации услуг «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Евгений Копейкин познакомил участников встречи с действующими мерами поддержки заявителей до 150 кВт и до 670 кВт по 3 категории надежности, внедрении новых механизмов, упрощающих процедуру подключения к сетям и возможностями дистанционных сервисов по техприсоединению.

Представителей бизнеса интересовали факторы оптимизации процесса техприсоединения.  С 2017 года  в филиале «Псковэнерго» реализуется целевая модель,  направленная на упрощение процедуры техприсоединения и  сокращение его сроков. Так, в частности, сетевая организация со своей стороны сократила до 90 дней средние сроки выполнения строительно-монтажных работ,  подготовки  оферты договора и итоговых документов для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт. 

Евгений Копейкин рассказал о внедрении в энергокомпаниии бесплатной для предпринимателей услуги «персональный менеджер» - системы индивидуального обслуживания и сопровождения заявителя по всему процессу техприсоединения и о набирающих в последнее время все большую популярность дистанционных сервисах. В частности, онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Он содержит «Единую витрину» раскрываемой информации, позволяет получить консультацию по вопросам техприсоединения, рассчитать калькуляцию его стоимости, направить заявку на подключение и отследить все этапы выполнения договора.

Вопросы техприсоединения к электрическим сетям находятся в фокусе внимания органов власти и местного самоуправления. Так, к примеру, при Администрации Псковской области созданы рабочая группа и комиссия, которые занимаются выдачей разрешений и согласованием проектов строительства линейных объектов электросетевого хозяйства на государственных земельных участках.

Вместе с тем, проблемным остаются вопросы неиспользования зарезервированных мощностей, длительного согласования прохождения трасс при строительстве линий электропередачи на территориях, относящихся к объектам культурного наследия, гослесфонда, а также с собственниками других линейных объектов. Для решения последних филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» предлагает принять административные регламенты, направленные на сокращение сроков выдачи разрешительной документации при строительстве электросетевых объектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
11 апреля 2018
Светлана Баранова: Интерес к Египту у псковских туристов возникнет с возобновлением чартерных авиаперевозок на курорты
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
11 апреля 2018
Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей
11 апреля 2018
Елизавета Подтёлкова: #Команда2018 - первый масштабный проект по объединению деятельных людей 1
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
11 апреля 2018
Работы пяти фотографов и фотолюбителей представят на благотворительной выставке «Просто красота» в Печорах
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
11 апреля 2018
Псковичи могут приобрести LADA XRAY в апреле с выгодой до 129 тысяч рублей
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас
11 апреля 2018
Алексей Немов о проекте #Команда2018: Все начинается с нас 3
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
11 апреля 2018
Псков оказался на втором месте в рейтинге гостеприимных городов
С начала года в Псковской области добровольцы помогли потушить пять пожаров
10 апреля 2018
С начала года в Псковской области добровольцы помогли потушить пять пожаров

Идет загрузка...