Требования при подключении к электросетям обсудили в Агентстве инвестиционного развития Псковской области

12:17, 11 апреля 2018, ПАИ

10 апреля в Пскове в Агентстве инвестиционного развития региона прошел День открытых дверей по вопросам подключения новых объектов бизнеса к инженерным сетям, в рамках которого стороны обсудили требования при подключении к электросетям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Первый заместитель Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Виталий Суриков рассказал представителям действующего бизнеса и потенциальным инвесторам о порядке формирования платы при подключении к сетям газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. В частности, он напомнил, в каких случаях можно рассчитывать на льготные ставки при подключении, когда применяются стандартизированные и индивидуальные ставки.

Виталий Суриков подчеркнул, что в отношении любых ресурсов, будь то газо- или электроснабжение, действуют правила подключения, где определены все процедуры, сроки, а также меры ответственности сторон. В случае возникновения каких-либо затруднений в диалоге с ресурсоснабжающими организациями, он призвал предпринимательское сообщество обращаться в региональный орган тарифообразования. В свою очередь, бесплатные консультации инвесторам по этим вопросам пообещал и Генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Юрий Подобед.

Больше всего присутствующих интересовал вопрос получения электрической мощности для новых объектов бизнеса. Заместитель директора по развитию и реализации услуг «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Евгений Копейкин познакомил участников встречи с действующими мерами поддержки заявителей до 150 кВт и до 670 кВт по 3 категории надежности, внедрении новых механизмов, упрощающих процедуру подключения к сетям и возможностями дистанционных сервисов по техприсоединению.

Представителей бизнеса интересовали факторы оптимизации процесса техприсоединения. С 2017 года в филиале «Псковэнерго» реализуется целевая модель, направленная на упрощение процедуры техприсоединения и сокращение его сроков. Так, в частности, сетевая организация со своей стороны сократила до 90 дней средние сроки выполнения строительно-монтажных работ, подготовки оферты договора и итоговых документов для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт.

Евгений Копейкин рассказал о внедрении в энергокомпаниии бесплатной для предпринимателей услуги «персональный менеджер» - системы индивидуального обслуживания и сопровождения заявителя по всему процессу техприсоединения и о набирающих в последнее время все большую популярность дистанционных сервисах. В частности, онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Он содержит «Единую витрину» раскрываемой информации, позволяет получить консультацию по вопросам техприсоединения, рассчитать калькуляцию его стоимости, направить заявку на подключение и отследить все этапы выполнения договора.

Вопросы техприсоединения к электрическим сетям находятся в фокусе внимания органов власти и местного самоуправления. Так, к примеру, при Администрации Псковской области созданы рабочая группа и комиссия, которые занимаются выдачей разрешений и согласованием проектов строительства линейных объектов электросетевого хозяйства на государственных земельных участках.

Вместе с тем, проблемным остаются вопросы неиспользования зарезервированных мощностей, длительного согласования прохождения трасс при строительстве линий электропередачи на территориях, относящихся к объектам культурного наследия, гослесфонда, а также с собственниками других линейных объектов. Для решения последних филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» предлагает принять административные регламенты, направленные на сокращение сроков выдачи разрешительной документации при строительстве электросетевых объектов.