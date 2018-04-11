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Общество

Порядка 15 тысяч жителей Псковской области ожидают организаторы на акции «Бессмертный полк»

Ожидается, что порядка 15 тысяч жителей Псковской области примут участие в акции «Бессмертный полк», сообщила председатель «Вечевого ордена», координатор проекта «Чтобы помнили...» Ольга Родина. Об этом с пресс-конференции 11 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина отметила, что идея такой акции «помогла заменить уходящих из строя ветеранов и почувствовать свою причастность к происходящим событиям». «Каждый человек, таким образом, может стать причастным к празднованию 9 мая», - уверена Ольга Родина. По её мнению, причина роста числа участников акции связана именно с этим.

«Это всенародная акция, которая при этом остаётся личным делом каждого», - подчеркнула организатор и пригласила принять участие в «Бессмертном полку» всех псковичей, проживающих даже в небольших городах и посёлках.

По словам Ольги Родины, вид фотографий с изображением ветеранов не регламентирован, а в «Вечевом ордене» готовы бесплатно помочь со сканирование фотографии и изготовлением фотоплаката. Распечатать же его можно в одной из городских фирм или дома на принтере.

Председатель регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» Екатерина Родина добавила, что точкой сбора для участников акции в Пскове станет площадка за Центром семьи. Движение колонны начнётся около 11:00 9 мая, сбор стартует с 10:00. «Встроиться в колонну, когда она начнёт движение по Октябрьскому проспекту, будет нельзя из-за ограждения», - пояснила Екатерина Родина.

Шествие «Бессмертного полка» завершится у Зелёного театра.

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