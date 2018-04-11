Ольга Родина: «Бессмертный полк» - самая спокойная акция

16:21, 11 апреля 2018, ПАИ

«Бессмертный полк – это, по опыту, самая спокойная акция. Внутри колонны люди всегда перемещаются очень спокойно, очень доброжелательные и вежливые», - заявила руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина в ходе пресс-конференции, сегодня, 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Родиной, в акции также активно принимают участие мамы с колясками. Они выстраиваются по бокам колонны. Кроме того, в мероприятии участвует псковский мотоклуб «Ночные волки», представители казачества и «совершенно разные люди». Также, как отметила Ольга Родина, существует опыт «корпоративного» участия в акции. К примеру, директор школы №10 выстраивает колонну из школьников и родителей, Псковский арбитражный суд и ПсковГУ также принимают участие. Она подчеркнула, что в акции могут участвовать и другие организации, «в которых есть корпоративный дух», без символики.

В этом году, добавила Ольга Родина, организация «Волонтеры победы» взяла на себя координацию сайта память60.рф, на котором существует отдельная страница «Бессмертный полк». Она рассказала, что сейчас ведется работа по концентрации информации об участниках войны, а также об акции, где можно поделиться информацией об участниках и загрузить фотографии.

Ольга Родина также заявила, что ее «голубая мечта» - объединить информационные базы военкоматов и сведения родственников. «Бессмертный полк - это верхушка такой работы, мы качественно трудимся, в том числе в районах», - заключила руководитель «Вечевого Ордена».