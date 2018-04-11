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Общество

Повторно севшего на руль нетрезвым водителя задержала полиция в Опочке

10 апреля вечером в Опочке на улице Гагарина полицейские остановили автомашину ГАЗ. Выяснилось, что управлял автомобилем 45-летний житель Опочецкого района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение. Проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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