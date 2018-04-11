Повторно севшего на руль нетрезвым водителя задержала полиция в Опочке

13:08, 11 апреля 2018, ПАИ

10 апреля вечером в Опочке на улице Гагарина полицейские остановили автомашину ГАЗ. Выяснилось, что управлял автомобилем 45-летний житель Опочецкого района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что задержанный водитель ранее уже подвергался административному наказанию за нетрезвое вождение. Проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.