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Культура

Выставка живописных работ художников из Санкт-Петербурга и Пскова откроется 12 апреля

12 апреля в 16:00 в Центральном выставочном зале Псковского музея (улица Некрасова, 7)  откроется выставка живописных работ «Псковские встречи - VI». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

   

 

 На выставке будут представлены живописные и графические работы современных художников Санкт-Петербурга и Пскова. Среди них Виктор Ануфриев (Петербург), Юрий Киргизов (Петербург), Марина и Олег Кузнецовы (Петербург), Эдурд Шарипов (Псков), Анатолий Жбанов (Псков), Николай Москалев (Псков), Ирина Гладун (Псков), Ирина Сафронова (Псков).

Художники представят свои работы в различных жанрах: от реалистического до авангарда. «Такие выставки способствуют укреплению творческих связей между отдельными художниками и художественными объединениями в целом. А самое главное, такие выставки дают возможность познакомить зрителей с современным искусством, с лучшими работами современных художников», - отметили в пресс-службе музея.

 «Псковские встречи» - проект заслуженного художника РФ Николая Москалева, который реализуется в Пскове с 1998 года и объединяет в  едином выставочном пространстве творчество современных художников Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.

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