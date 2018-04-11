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Общество

24 апреля в Псковской области стартует акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля в Псковской области стартует акция «Георгиевская ленточка», сообщила председатель «Вечевого ордена», координатор проекта «Чтобы помнили...» Ольга Родина. Об этом с пресс-конференции 11 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этом году георгиевские ленточки в течение всего дня 24 апреля будут вручать в клубе «Юный техник» и в здании ДОСААФ на Коммунальной, 19 в Пскове. Кроме того, традиционно волонтёры будут работать и на городских улицах. «Лент заказали в этом году очень много. Все желающие могут обращаться», - отметила Ольга Родина и добавила, что «Вечевой орден» готов к сотрудничеству с компаниями, которые могут раздать ленточки своим сотрудникам.

Ленточки, по словам Ольги Родины, обязательно отправят и в районы.

Председатель регионального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» Екатерина Родина добавила, что лента носится исключительно на левой стороне груди и прикалывается только туда. Привязывать ленточку к сумке и вешать на зеркало автомобиля не следует, так как «это всё-таки знак отличия». «Это не то чтобы запрещено, но есть определённый этикет, о котором некоторые могут не знать. Специально для таких людей готовятся информационные буклеты», - уточнила она.

Ольга Родина рассказала, что ветераны радуются, когда видят, что люди с удовольствием носят георгиевские ленточки. 

Она также сообщила, что 5 мая в городском дендропарке снова будет работать интерактивная площадка, на которой волонтёры «покажут сцены военных лет». «После таких мероприятий молодёжь с особенным уважением берет ленточки. Им просто надо напоминать о том, что происходило тогда. Воспитывать», - подытожила Ольга Родина. 

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