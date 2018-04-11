Псковский политкалендарь: март 2018 года

17:09, 11 апреля 2018, ПАИ

Политический март в Псковской области выдался на редкость насыщенным событиями. И дело было не только в выборах президента РФ, которые, безусловно, стали политической кодой весны, и к которым было приурочено множество важных событий в начале марта. В регионе начала разворачиваться местная выборная кампания – губернаторская. И многие инициативы, встречи и акции уже невозможно рассматривать вне ее контекста.

В порядке живой очереди

Что касается выборов главы государства, то в Псковской области руководство «Единой России» и региональные чиновники вечером 18 марта испытали глубокое удовлетворение: и явка и результат действующего президента оказались здесь более чем на уровне. А если сравнивать с результатами по Северо-западному федеральному округу, то Псковская область и вовсе в лидерах.

Явка в целом по стране составила 67,47% (в 2012 году – 65,34%). В Псковской области в голосовании приняли участие 65,32% избирателей (в 2012 году – 61,19%). При этом достаточно высокие показатели по явке продемонстрировали два крупнейших города региона. В Пскове она составила 64,39%, в Великих Луках – 60,82%. В районах же, по словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, явка не опускалась ниже 62%, а кое-где достигала 72-75%. Вплоть до 82,4% в Стругокрасненском районе. Утром в день голосования на избирательных участках даже возникали очереди.

Действующий глава государства в целом по России набрал 76,66% голосов (в 2012 году – 63,6%, в 2004 - 71,31%, в 2000 - 52,94%). В Псковской области результат Владимира Путина составил 75,05% голосов (в 2012 году - 59,69%).

«Такого высокого уровня проявления гражданской позиции в Псковской области не наблюдалось уже много лет. Рост избирательной активности в регионе, так же как и количество голосов, отданных за Владимира Владимировича Путина - свидетельство высокого уровня доверия псковичей к главе государства, национальному лидеру», - прокомментировал результаты выборов врио губернатора Михаил Ведерников.

Что касается других кандидатов на пост президента, то их результаты в Псковской области также соответствуют общероссийским трендам. Так, в целом по России Павел Грудинин получил 11,8% голосов, в Псковской - 11,44%. Для сравнения, компартия в регионе на выборах в Госдуму в 2016 году получила 17,41%. Владимир Жириновский набрал 5,66% голосов в целом по России и 6,87% в Псковской области.

Основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов в РФ и 1,61% - в регионе. Это куда меньше, чем результат, который «Яблоко» в 2016 году набрало в Псковской области на выборах в Госдуму (4,14%): судя по всему, сказались бойкот выборов сторонниками Алексея Навального и участие в кампании альтернативного кандидата, представляющего либеральных избирателей: Ксении Собчак. Последняя в целом по стране набрала 1,67% голосов, в Псковской области - 1,68%.

Кандидаты-аутсайдеры Борис Титов («Партия роста»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрали на общероссийском уровне 0,76%, 0,68% и 0,65% голосов соответственно. В Псковской области расклад несколько иной: 0,86% у Бабурина, 0,81% у Сурайкина и 0,77% у Титова.

Результаты выборов устроили практически всех. Разве что коммунисты в рамках федеральной кампании провели на следующий день митинг протеста, на котором заявили, что их кандидат Павел Грудинин подвергся травле в СМИ и со стороны ЦИК.

Региональные власти, безусловно, записали результат президентской кампании в свой актив. В области не было скандалов и нарушений, явка и процент голосов, отданных за действующего главу государства, также оказались на высоте.

Эта кампания для Михаила Ведерникова и его формирующейся команды стали тренировкой перед губернаторскими выборами. Очевидно, что в новой кампании они используют наработки президентского марафона и попытаются учесть допущенные в его ходе ошибки. Впрочем, нельзя забывать, что выборы губернатора пройдут в более жестких условиях: в регионе за несколько лет накопились неразрешенные социально-экономические проблемы, политическая конкуренция к сентябрю явно обострится.

В любом случае, Михаилу Ведерникову, чтобы избавиться от приставки «врио», необходима упорная работа как внутри региона, так и за его пределами. Собственно, именно это мы и наблюдали на протяжении всего первого весеннего месяца.

Приятное с полезным

Незадолго до выборов Псковскую область уже во второй раз за короткий промежуток времени посетил полпред президента в СЗФО Александр Беглов. В качестве цели визита был заявлен мониторинг реализации «майских» указов. Но очевидно, что параллельно господин Беглов проверял готовность региона к проведению президентских выборов 18 марта.

Ну а областные власти, воспользовавшись случаем, постарались получить от визита максимум плюсов для региона. Помимо «обязательной программы» - посещения завода электротехнического оборудования, поисково-спасательного отряда МЧС России, детского реабилитационного центра и проведения совещания с руководством региона и территориальных органов власти – полпред осмотрел аварийный корпус школы № 6 и Великолукскую межрайонную больницу.

Это принесло свои плоды. Полпред заявил, что реабилитационному центру будут выделены средства из резервного фонда президента на закупку специального оборудования, а также пообещал помочь с капремонтом школы № 6.

Кроме того, по итогам визита полномочный представитель президента заявил, что поддержит программу развития региона, которая, по его словам, уже сверстана. В результате область может получить дополнительно порядка 3,5 млрд рублей.

Надо чаще встречаться

В марте глава региона вел активную работу с местным «активом». Причем не только с элитами, но и с представителями больших групп населения. В том числе с теми, кто потенциально может пополнить ряды так называемого «протестного электората».

2 марта Михаил Ведерников провел свою первую «горячую линию» с жителями региона. Врио ответил на вопросы читателей «Псковской правды», а на те из них, что не успели прозвучать, обещал ответить отдельно за рамками «линии», отдав в работу своим подчиненным. Такого рода марафоны вопросов и ответов – излюбленный формат для СМИ региона. И примечательно, что в качестве первой площадки для «народного интервью» был выбран именно официальный областной еженедельник, входящий в состав государственного медиахолдинга, а не популярное «желтое» издание, к примеру.

В этот же день Михаил Ведерников принял участие в работе съезда областного отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава региона озвучил конкретные шаги по поддержке реального сектора экономики и поручил Госкомитету по экономическому развитию и инвестиционной политике и Агентству инвестиционного развития Псковской области разработать комплексную программу поддержки бизнеса, учитывающую «все региональные особенности и возможности».

«Я со своей стороны открыт для обращений со стороны бизнеса. Если вы сталкиваетесь с реальными фактами намеренного препятствия вашему развитию – сообщайте об этом. Обещаю реагировать максимально оперативно и жестко», - обратился врио губернатора к крупным псковским производителям. Бизнес-сообщество, надо полагать, этот более чем четкий месседж уловило. Ведь его представители также нуждаются в поддержке и лояльности со стороны власти. И наверняка понимают, что начало «новой эры» в региональной политике – прекрасное время для того, чтобы реализовать новации и в региональной экономике.

14 марта Михаил Ведерников встретился с представителями садоводческих объединений Псковской области, выразив надежду на конструктивный диалог, который поможет совместно определить возможные пути решения «острых вопросов». В том числе - вопроса кадастровой стоимости земли, проблема резкого повышения которой годом ранее вывела дачников на митинг в центре областной столицы.

Наблюдатели отметили, что на встречу были приглашены представители всех крупнейших дачных «кланов», а не только традиционно лояльной властям Ассоциации садоводов Псковской области. Эта готовность не делить участников общественно-политического процесса на «наших» и «не наших» явно была по достоинству оценена всеми заинтересованными силами. А власти региона, тем самым, сделали большой шаг на пути к тому, чтобы перевести вопрос «о земле» из политической плоскости в социально-экономическую, не позволив оппозиционным партиям использовать его в своей риторике на предстоящих выборах.

Что касается в целом взаимоотношений с представителями разного рода «общественности», то, судя по информации из администрации региона, областные власти готовятся пересмотреть форматы работы в этой сфере. Речь идет и об Общественной палате региона, которая как раз переживает перезагрузку, и о многочисленных общественных советах при органах власти, и о новом составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В лице всех этих органов врио губернатора хотел бы видеть не муляжи гражданского общества, а реальные инструменты, с помощью которых можно было бы организовать эффективное взаимодействие между жителями региона и областной властью.

Прямо скажем, это будет уже не первая попытка такого рода в Псковской области. Но это не значит, что не надо пытаться.

Летать не вредно

В марте глава региона не только наводил мосты с различными общественными группами, но и работал над решением конкретных проблем, стоящих перед областью.

6 марта, выступая на псковской конференции РСПП, Михаил Ведерников пролил свет на ситуацию с «Псковавиа»: «Компания сейчас, к сожалению, находится в предбанкротном состоянии... В то же время мы ведем активные переговоры с потенциальными инвесторами практически в ежедневном режиме». А десять дней спустя состоялось внеплановое заседание Совета директоров ОАО «Псковавиа», на котором в его состав были введены представители региона во главе с вице-губернатором Александром Кузнецовым.

В результате контроль за ситуацией в компании стал осуществляться в «ручном режиме». Это, в свою очередь, позволило выделить из областного бюджета 18 миллионов на погашение части задолженности «Псковавиа» за аренду самолетов, чтобы сохранить летный сертификат, и 19 миллионов на погашение долгов по заработной плате. В результате, 22 марта Михаил Ведерников сообщил, что по итогам его рабочей встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько срок действия сертификата эксплуатанта «Псковавиа» был продлен.

Учитывая, что экономическое развитие региона определенно невозможно без налаженного авиасообщения как минимум с обеими столицами, наблюдатели констатировали, что это серьезный шаг на пути вывода областной авиакомпании из затянувшегося кризиса.

В марте продолжилась и работа над решением глобальной «мусорной проблемы». Причем в процессе все более явно стал проступать ее политический аспект, тесно переплетенный с экономическими факторами.

В день президентских выборов, 18 марта, в Порхове активисты Общероссийского народного фронта проводили анкетирование, призванное прояснить позицию местных жителей по полигону ТБО и его дальнейшей судьбе. А 29 марта результаты этого анкетирования были обсуждены на заседании рабочей группы во главе с врио губернатора.

Порховичи были активны, но сами по себе данные опроса сенсации не произвели. Куда больший ажиотаж вызвали не результаты анкетирования, а то, как оно проводилось. Представители ОНФ посетовали, что члены профсоюзов агрессивно вели агитацию, «оказывали давление», «подначивали» организаторов. А активистка Псковского областного отделения Общероссийского народного фронта (и, по совместительству, общественная помощница врио губернатора) Наталья Плявинская даже публично усомнилась в «этическом праве» председателя Псковского областного Совета профсоюзов Ульяны Михайловой на членство в региональном штабе ОНФ.

Госпожа Плявинская заявила, что Ульяна Михайлова некорректно вела себя на встречах с жителями Порховского района накануне анкетирования по судьбе муниципального полигона ТБО, а также оскорбляла руководителя исполкома ОНФ Григория Турчина. Тема дальнейшего развития не получила (член рабочей группы, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг настоятельно попросил представителей ОНФ «выяснять проблемы ОНФ внутри ОНФ»). Тем не менее, она ярко продемонстрировала «околомусорные» политические проблемы.

Госпожа Михайлова рьяно взялась за «мусорный» вопрос: главный человек в облсовпрофе таким образом, похоже, пытается сохранить политический капитал и влияние, накопленные при предыдущем главе региона.

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Такими Псковское агентство информации увидело политические итоги марта. Апрель также обещает быть жарким. Ведь до выборов губернатора Псковской области остаются считанные месяцы. Подробности – в следующем обзоре ПАИ.

Сергей МАРТОВ