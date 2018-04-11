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Общество

Проект библиотеки «Бессмертного полка» будет представлен на книжном форуме в Пскове

В Пскове на книжном форуме будет представлен проект библиотеки «Бессмертного полка». Об этом рассказала руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина в ходе пресс-конференции, сегодня, 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, проект подготовлен издательством «АСТ». Ольга Родина пояснила, что в рамках федерального проекта общественники начали собирать и документировать истории людей, обрабатывать и издавать книги об участниках Великой Отечественной войны. В этих сборниках можно найти и несколько псковских историй.

Она также добавила, что в рамках акции «Бессмертный полк» уже появилось множество «подпроектов и ответвлений».

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