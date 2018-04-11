Родственники похороненного в Старом Изборске красноармейца приедут в Псковскую область 30 апреля

14:26, 11 апреля 2018, ПАИ

30 апреля в Псковскую область со всей России приедут родственники похороненного в Старом Изборске (Печорский район) красноармейца. Об этом сообщила руководитель ПРОМО «Вечевой орден», координатор проекта «Чтобы помнили...» в Псковской области Ольга Родина на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, родственники нашлись благодаря сайту память60.рф. В регион приедут 13 человек, которые посетят братскую могилу в Старом Изборске.

Кроме того, Ольга Родина отметила, что в этом году два псковских волонтера Победы поедут на сопровождение полков в Москву и Санкт-Петербург. «Отбор таких волонтеров ведется во всероссийском штабе», - пояснила она.

Помимо этого Ольга Родина напомнила, что в Псковской области сейчас реализуется проект «Чтобы помнили...». «Сейчас идет сверка данных, опубликованных на сайте память60. рф, с фактическими, в том числе и по местам захоронения», - рассказала она. Ольга Родина также отметила, что активное участие в проекте принимают Дновский, Печорский и Палкинский районы. «Активно в работу проекта включились также школьники», - добавила она.

В свою очередь председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» Екатерина Родина отметила, что примерно до 5 мая можно заявить о своем желании стать волонтером, написав в соцсетях Ольге или Екатерине Родиной. «Особых ограничений по возрасту нет. Хотя, желательно старше 18 лет, но бывает приходят и старшие школьники», - сообщила она. Екатерина Родина также рассказала, что волонтеры в специальных жилетках будут идти цепью по бокам колонны Бессмертного полка.