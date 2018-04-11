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Общество

Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018»

Определен состав жюри кулинарного конкурса среди участниц «Миссис Псков 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кулинарный конкурс будут судить директор ресторана Калейдоскоп и Art-cafe «Элит» Елена Закирова, популярный шоу-мен и радиоведущий Андрей Христофров и певица и ведущая Анна Летунова

Напомним, что кулинарный конкурс пройдет в арт-кафе «Элит» 12 апреля. Начало в 20:00.

Финал «Мисисс Псков- 2018» состоится  26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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