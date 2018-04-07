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Политика

Правительство России уйдёт в отставку

Правительство России уйдёт в отставку после 7 мая. Именно на этот день назначена инаугурация президента, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров. Об этом пишет РИА Новости.

«Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией Правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал Дмитрий Медведев.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69%.

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