На год дисквалифицирован избивший судью хоккеист псковского клуба «Автофаворит»

13:44, 11 апреля 2018, ПАИ

Хоккеист псковского клуба «Автофаворит» Владимир Маркелов, избивший судью во время матча, дисквалифицирован на год и условно пожизненно - в случае очередного проступка. Об этом сообщает Telegram-канал #Псковский спорт.

Решение о дисквалификации распространяется на все хоккейные турниры, которые проводят федерации хоккея Псковской области и Пскова.

Напомним, инцидент с игроком Владимиром Маркеловым и судьёй Дмитрием Пошелюком произошёл 8 апреля в ходе матча «Автофаворита» с клубом «Порхов» на Первенстве Псковской области по хоккею (II дивизион).