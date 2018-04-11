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На год дисквалифицирован избивший судью хоккеист псковского клуба «Автофаворит»

Хоккеист псковского клуба «Автофаворит» Владимир Маркелов, избивший судью во время матча, дисквалифицирован на год и условно пожизненно - в случае очередного проступка. Об этом сообщает Telegram-канал #Псковский спорт.

Решение о дисквалификации распространяется на все хоккейные турниры, которые проводят федерации хоккея Псковской области и Пскова.

Напомним, инцидент с игроком Владимиром Маркеловым и судьёй Дмитрием Пошелюком произошёл 8 апреля в ходе матча «Автофаворита» с клубом «Порхов» на Первенстве Псковской области по хоккею (II дивизион).

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