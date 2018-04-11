Похитителей денег и бензопилы нашли невельские полицейские

14:38, 11 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по «горячим следам» установили лиц, подозреваемых в совершении краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 10 апреля в деревне Новохованск в квартире дома по улице Маяковского у 40-летней хозяйки из кошелька, находившегося в сумке, были украдены 15 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался знакомый потерпевшей - 27-летний местный житель. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В деревне Усть-Долыссы безработный, судимый 56-летний местный житель, сорвав навесной замок в доме по улице Речной, украл у жителя Великих Лук бензопилу. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.