Двое мужчин украли ящик с инструментами из припаркованного в Пскове Seat

15:10, 11 апреля 2018, ПАИ

В ночь на 10 апреля из Seat, стоявшего в Пскове у дома по улице Советской, был похищен ящик с инструментами. Ущерб составил 12 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, иномарка была не закрыта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» раскрыли кражу. Они установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 34-летний и 25-летний мужчины. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В рамках проводимого расследования устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению других преступлений.