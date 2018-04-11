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Культура

В пятницу 13-го псковичи смогут купить билеты в театр со скидкой в 50%

В пятницу, 13 апреля, псковичи смогут купить билеты в Псковский академический театр драмы со скидкой в 50%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области.

«Пятница 13-е - это не всегда плохо! - заявляют в ТКД. - Мы решили сделать самый мистический день немного приятнее для наших зрителей.  В эту пятницу, 13 апреля, Псковский театр драмы объявляет акцию «Черная пятница» и дарит вам скидки 50% на спектакли «Каштанка», «Отелло» и «Старик».

Акция продлится всего один день. Минимальная стоимость билета при этом составит 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13.
 

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