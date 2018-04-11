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Спорт

Конкурсантки «Мисс Супер фитнес 2018» приняли участие в спортивной фотосессии

Спортивная фотосессия участниц конкурса «Мисс Супер фитнес 2018» состоялась в клубе «Супер фитнес», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса. «Спортивная фотосессия - это возможность конкурсанткам показать свою индивидуальность в привычной для них атмосфере», - отметили организаторы.

  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»
  • Спортивная фотосессия «Мисс Супер фитнес 2018»
    Фото: Клуб «Супер фитнес»

Напомним, что финал конкурса «Мисс Супер фитнес 2018» состоится 29 апреля в клубе-ресторане «NATA INN». Начало в 18:00. Билеты уже в продаже.

Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону: 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания «Fito Eda», кафе «Окинава».

Партнеры: «С-фитнес», «Mirra», «Королев Продакшн», студия танца «Fit&Dance», модельное агентство «Сигма», фитнес-тренер и массажист Сергей Куренков.

Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано»

Информационные спонсоры: телеканал «1 Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, ПАИ, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина

Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

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